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01:52, 21 апреля 2025Экономика

В России вернут льготные автокредиты для семей с детьми

Глава Минпромторга Алиханов: В РФ вернут льготные автокредиты для семей с детьми
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Минпромторг планирует вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования. Об этом «Коммерсанту» («Ъ») сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

Семьи с детьми были исключены из программы в 2023 году. Теперь же, когда учителя, врачи, участники СВО и члены их семей воспользовались соответствующей мерой поддержки, вернется льгота на семейный автомобиль.

Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов в свою очередь уточнил, что заработать мера может до конца апреля. При этом, добавил он, новинка концерна Lada Iskra обладает достаточным уровнем локализации для включения в программу.

Ранее стало известно, что официальное начало продаж Lada Iskra запланировано на 20 июля 2025 года, цена новой модели пока не раскрывается.

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