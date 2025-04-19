Названа дата начала продаж Lada Iskra

Официальное начало продаж новой модели Lada Iskra запланировано на 20 июля 2025 года. Эту дату назвали представители «АвтоВАЗа», пишет РБК.
Промышленное производство Lada Iskra уже запущено на производстве «АвтоВАЗа» в Тольятти. Машины начнут продавать летом. Цена новой модели пока не раскрывается.
На церемонии открытия производства с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля — седан в красном цвете и универсал в синем цвете. Всего в первый день было собрано 12 автомобилей Lada Iskra в различных модификациях. «АвтоВАЗ» заявил, что мощности их предприятия позволят выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. Сколько именно машин будет производиться — определит ситуация на рынке.
Новая модель будет выпускаться в четырех цветах: сером, коричневом, малиновом и белом. Новинку оснастят двигателями объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. В линейке легковушек Lada Iskra SW Cross расположится между бюджетной Granta и более дорогой Vesta.
Мировая премьера флагманского седана состоялась во второй половине июня 2024 года. Ее показали в рамках ПМЭФ-2024. Первую предсерийную Lada Iskra продемонстрировали президенту России Владимиру Путину в конце января 2025 года. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, суммарный объем инвестиций в производство составил 23 миллиарда рублей.