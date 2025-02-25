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14:46, 25 февраля 2025Экономика

«АвтоВАЗ» показал новую версию Lada Iskra

В сети появились фото Lada Iskra SW Cross
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В сети впервые появились фото новой версии флагманской новинки концерна «АвтоВАЗ» — Lada Iskra. Об этом сообщает Telegram-канал «Автосалон Купи-Ладу Тольятти».

Речь идет о версии Lada Iskra SW Cross. На опубликованных в сети фото автомобиль представлен в оранжевой цветовой гамме. Модель была представлена в холле главного здания «АвтоВАЗа» в Тольятти. «Яркая Lada Iskra SW Cross притаилась в холле высотки "АвтоВАЗа"», — поясняется в сообщении.

Серийный выпуск автомобилей Lada Iskra SW Cross начнется в первом квартале 2025 года. Машины будут оснащены двигателями объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил. Покупателям будут доступны четыре цвета — серый, коричневый, малиновый и белый.

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В комплектацию войдут кондиционер, аудиосистема, мультируль от Vesta. Задние сиденья оснастят тремя подголовниками, а двери — электростеклоподъемниками. Стоимость новой версии Lada Iskra составит от 1,2 миллиона рублей. В линейке легковушек SW Cross расположится между бюджетной Granta и более дорогой Vesta.

В конце января 2025 года президенту России Владимиру Путину показали предсерийную Lada Iskra. В ходе презентации глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов отметил, что новый автомобиль должен в скором времени «встать на конвейер». Мировая же премьера флагманского седана состоялась во второй половине июня 2024 года. Новую модель показали в рамках ПМЭФ-2024. Суммарный объем инвестиций, как утверждалось, составил 23 миллиарда рублей.

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