«АвтоВАЗ» показал новую версию Lada Iskra

В сети появились фото Lada Iskra SW Cross

В сети впервые появились фото новой версии флагманской новинки концерна «АвтоВАЗ» — Lada Iskra. Об этом сообщает Telegram-канал «Автосалон Купи-Ладу Тольятти».

Речь идет о версии Lada Iskra SW Cross. На опубликованных в сети фото автомобиль представлен в оранжевой цветовой гамме. Модель была представлена в холле главного здания «АвтоВАЗа» в Тольятти. «Яркая Lada Iskra SW Cross притаилась в холле высотки "АвтоВАЗа"», — поясняется в сообщении.

Серийный выпуск автомобилей Lada Iskra SW Cross начнется в первом квартале 2025 года. Машины будут оснащены двигателями объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил. Покупателям будут доступны четыре цвета — серый, коричневый, малиновый и белый.

В комплектацию войдут кондиционер, аудиосистема, мультируль от Vesta. Задние сиденья оснастят тремя подголовниками, а двери — электростеклоподъемниками. Стоимость новой версии Lada Iskra составит от 1,2 миллиона рублей. В линейке легковушек SW Cross расположится между бюджетной Granta и более дорогой Vesta.

В конце января 2025 года президенту России Владимиру Путину показали предсерийную Lada Iskra. В ходе презентации глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов отметил, что новый автомобиль должен в скором времени «встать на конвейер». Мировая же премьера флагманского седана состоялась во второй половине июня 2024 года. Новую модель показали в рамках ПМЭФ-2024. Суммарный объем инвестиций, как утверждалось, составил 23 миллиарда рублей.