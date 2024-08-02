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20:14, 2 августа 2024Экономика

Горьковский автозавод остановит производство

Горьковский автозавод с 5 августа уйдет в двухнедельный корпоративный отпуск

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

Работники Горьковского автозавода с 5 августа уйдут в двухнедельный оплачиваемый корпоративный отпуск, во время которого производство будет остановлено. Об этом со ссылкой на заводскую пресс-службу сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в это время на предприятии, собравшемся выпускать автомобили возрожденного бренда Volga, проведут модернизацию оборудования, сервисное обслуживание, ремонтные и пусконаладочные работы. Сам отпуск является плановым.

Ранее стало известно, что также до 18 августа остановят работу конвейера на «АвтоВАЗе» и его дочерних предприятиях. Там корпоративный отпуск продлится 21 день. В то же время на столичном автомобильном заводе «Москвич» ближайший понедельник станет первым рабочим днем после паузы в две недели.

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      Дмитрий Воронин
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