Горьковский автозавод остановит производство

Горьковский автозавод с 5 августа уйдет в двухнедельный корпоративный отпуск

Работники Горьковского автозавода с 5 августа уйдут в двухнедельный оплачиваемый корпоративный отпуск, во время которого производство будет остановлено. Об этом со ссылкой на заводскую пресс-службу сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в это время на предприятии, собравшемся выпускать автомобили возрожденного бренда Volga, проведут модернизацию оборудования, сервисное обслуживание, ремонтные и пусконаладочные работы. Сам отпуск является плановым.

Ранее стало известно, что также до 18 августа остановят работу конвейера на «АвтоВАЗе» и его дочерних предприятиях. Там корпоративный отпуск продлится 21 день. В то же время на столичном автомобильном заводе «Москвич» ближайший понедельник станет первым рабочим днем после паузы в две недели.