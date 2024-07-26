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13:28, 26 июля 2024Экономика

«АвтоВАЗ» на следующей неделе остановит производство

«АвтоВАЗ» объявил об уходе предприятий в трехнедельный корпоративный отпуск
СюжетРеновация Москвы:

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Сотрудники «АвтоВАЗа» и его дочерних предприятий на следующей неделе уйдут в единый корпоративный отпуск, который продлится с 29 июля по 18 августа, сообщила компания. В указанный период там проведут работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования, а также мероприятия, связанные с улучшением условий труда.

В ходе трехнедельной остановки производства планируется, в частности, провести модернизацию оборудования в цехе сварки Lada Vesta под проект Lada Aura, а в рамках проекта Lada Iskra проведут работы в цехе сварки и сборки.

Будет оптимизирована и линия сборки Lada Niva. Также планируется реновация складов автокомпонентов, ремонтные работы в производстве чугунного литья, модернизация линии сборки двигателей. А с целью улучшения условий труда будет проведена очистка системы вентиляции и кондиционирования производственных корпусов и другие бытовые улучшения для работников.

Ранее об уходе в плановый корпоративный отпуск на две недели — с 22 июля по 4 августа 2024 года — заявили на столичном автомобильном заводе «Москвич».

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      Дмитрий Воронин
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