«АвтоВАЗ» на следующей неделе остановит производство

«АвтоВАЗ» объявил об уходе предприятий в трехнедельный корпоративный отпуск

Сотрудники «АвтоВАЗа» и его дочерних предприятий на следующей неделе уйдут в единый корпоративный отпуск, который продлится с 29 июля по 18 августа, сообщила компания. В указанный период там проведут работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования, а также мероприятия, связанные с улучшением условий труда.

В ходе трехнедельной остановки производства планируется, в частности, провести модернизацию оборудования в цехе сварки Lada Vesta под проект Lada Aura, а в рамках проекта Lada Iskra проведут работы в цехе сварки и сборки.

Будет оптимизирована и линия сборки Lada Niva. Также планируется реновация складов автокомпонентов, ремонтные работы в производстве чугунного литья, модернизация линии сборки двигателей. А с целью улучшения условий труда будет проведена очистка системы вентиляции и кондиционирования производственных корпусов и другие бытовые улучшения для работников.

Ранее об уходе в плановый корпоративный отпуск на две недели — с 22 июля по 4 августа 2024 года — заявили на столичном автомобильном заводе «Москвич».