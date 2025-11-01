Убытки КамАЗа взлетели

КамАЗ сообщил о росте чистого убытка по РСБУ за три квартала до 29,1 млрд рублей

По итогам первых девяти месяцев года чистый убыток крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей КамАЗ взлетел в 7,6 раза, до 29,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете компании по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), передает «Интерфакс».

Выручка компании упала на 11,2 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 203,1 миллиарда рублей.

В 2024 годц убыток предприятия составил 3,4 миллиарда рублей при падении выручки за год упала на 8,8 процента, до 323,4 миллиарда рублей. Годом ранее КамАЗ получил прибыль в размере 11,9 миллиарда рублей. На этом фоне производитель отказался от выплаты дивидендов.

С августа на КамАЗе на фоне резкого падения спроса на автомобили введена четырехдневная рабочая неделя. С 10 ноября предприятие вернется в полной занятости, но распространится ли она на декабрь, неизвестно. В сентябре компания не исключала снижение числа рабочих дней до трех.

На прошлой неделе Когогин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным рассказал, что объем рынка тяжелых грузовиков в России к концу года рухнет более чем в два раза, до 50 тысяч машин. В то же время он посчитал положительным моментом тот факт, что российское предприятие смогло нарастить долю на внутреннем рынке.