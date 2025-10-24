Экономика
11:32, 24 октября 2025Экономика

«КамАЗ» сообщил об отказе от четырехдневной рабочей недели

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ

Российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» с 10 ноября откажется от четырехдневной рабочей недели. Такое решение принял генеральный директор предприятия Сергей Когогин, сообщается в Telegram-канале компании.

По его словам, соответствующее решение принято по итогам заседания финансового комитета, на котором рассматривали вопросы обеспеченности производства заказами и график работы на ноябрь.

В сообщении указывается, что руководство «КамАЗа» рассчитывает сохранить пятидневный режим работы в декабре, однако соответствующее решение будет принято в конце месяца.

Сокращенную рабочую неделю на «КамАЗе» ввели с 1 августа на фоне падения продаж. Так, в июле сегмент грузовиков потерял почти 60 процентов спроса.

В сентябре компания думала даже ограничить количество рабочих дней до трех, но в последний момент решение отменили в связи с проявившейся тенденцией к стабилизации ситуации.

На этой неделе Когогин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным сообщил, что автопроизводитель оценивает объем рынка тяжелых грузовиков в России к концу года в 50 тысяч машин, что более чем в два раза ниже, чем годом ранее. В то же время положительным моментом глава компании назвал тот факт, что предприятие смогло нарастить долю на падающем рынке.

