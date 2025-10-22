Российскому рынку грузовиков предсказали обвал

Глава «КамАЗа» Когогин предупредил о двукратном падении рынка тяжелых грузовиков

Рынок тяжелых грузовиков в России по итогам года обвалится более чем в два раза — со 110 тысяч автомобилей в прошлом году до 50 тысяч. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил глава «КамАЗа» Сергей Когогин, передает «Интерфакс».

Из положительных моментов топ-менеджер отметил, что доля производителя по сравнению с прошлым годом выросла в два раза — до 34 процентов. Также Когогин предположил, что экспорт продукции автопроизводителя может вырасти на 10 процентов, причем за счет дальнего зарубежья.

В начале года в «КамАЗе» ожидали, что рынок тяжелых грузовиков упадет до 80 тысяч единиц, таким образом прогноз сократился почти в 1,5 раза.

Ранее «Автостат» сообщил, что за первые девять месяцев 2025 года суммарные объемы продаж седельных тягачей в России упали на 70,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024 года. В прошлом году почти каждый второй проданный в стране грузовик был тягачом, то к началу осени 2025-го — только каждый третий.

На фоне проблем со спросом «КамАЗ» еще в августе перевел сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В июне Когогин описывал ситуацию на рынке грузового транспорта в стране словом «заморозка».