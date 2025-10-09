Экономика
19:40, 9 октября 2025Экономика

Продажи одного вида машин в России обвалились

«Автостат»: Продажи седельных тягачей в России упали на 70,6 % в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж седельных тягачей в России упали на 70,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024 года. О резком падении реализации этого вида машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период в России продали в общей сложности 11 292 таких грузовика. За 12 месяцев доля седельных тягачей в структуре реализации новых крупнотоннажных грузовых автомобилей сократилась на более чем на 15 процентных пунктов — с 49,88 до 34,36 процента, уточнили аналитики. Если год назад почти каждый второй проданный в России грузовик был тягачом, то к началу осени 2025 года — лишь каждый третий, резюмировали эксперты.

Негативная динамика продаж затронула в целом весь сегмент российского грузового авторынка. Только за август реализация тяжелых грузовиков в стране просела на 59,5 процента год к году, а среднетоннажных — на 50,2 процента. В обоих сегментах лидерами по объемам продаж оказались российские концерны. «КамАЗ» занял первое место в сегменте тяжелых грузовиков, а «ГАЗ» — в сегменте среднетоннажных.

При этом оба концерна на фоне резкого снижения продаж ранее объявляли о переходе на четырехдневную рабочую неделю. В «КамАЗе» решили перевести сотрудников на сокращенный режим с августа, как и в «ГАЗе». После перехода работников последнего на четырехдневку, отмечал Telegram-канал Mash, их зарплаты заметно сократились. В пресс-службе предприятия заявили о возобновлении стандартной пятидневки с октября.

