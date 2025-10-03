Зарплаты рабочих «ГАЗа» резко упали

Mash: Зарплаты сотрудников концерна «ГАЗ» упали на 20 % с июля

С июля 2025 года зарплаты сотрудников одного из крупнейших в России автоконцернов — компании «ГАЗ» — упали на 20 процентов. О резком снижении окладов работников отечественного автомобильного гиганта сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников.

Это произошло после перевода сотрудников цехов концерна на неполную рабочую неделю в связи с заметным падением спроса на внутреннем авторынке. С переходом работников на четырехдневку их ежемесячные зарплаты упали с 75-80 тысяч рублей до 60-65 тысяч. На этом фоне некоторые сотрудники были вынуждены уволиться. В результате в цехах концерна стало не хватать квалифицированных работников, включая слесарей-ремонтников, сантехников, электромонтеров, сварщиков и газовщиков.

Подталкивают сотрудников к уходу не только низкие зарплаты, но и другие факторы, в том числе устаревшее производственное оборудование и плохая вентиляция. Заменить же уволившихся работников становится трудно на фоне острого кадрового голода и продолжительного времени подготовки рабочих специалистов. В итоге вся нагрузка ложится на плечи действующего персонала.

Трудности со сбытом своей продукции испытывает не только «ГАЗ», но также «АвтоВАЗ» и «КамАЗ». Руководство первой компании в конце сентября перевело сотрудников на четырехдневку. Подобный режим работы сохранится вплоть до конца июня 2026 года. Начальство «КамАЗа» объявило об этой мере еще в конце июля. Руководство концерна перевело сотрудников подразделений, не имеющих полной загрузки, на четырехдневку из-за «отсутствия перспектив роста российского авторынка».

Эксперты не ожидают восстановления докризисных объемов продаж машин в РФ в обозримом будущем. По итогам 2025 года аналитики прогнозируют падение реализации транспортных средств на 10-25 процентов. Подобной динамике, объясняют они, поспособствует ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, снижение доступности автозаймов и общее подорожание новых машин. На этом фоне представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключили отката продаж авто в России к показателям девятилетней давности.