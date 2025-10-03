Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:51, 3 октября 2025Экономика

Зарплаты рабочих «ГАЗа» резко упали

Mash: Зарплаты сотрудников концерна «ГАЗ» упали на 20 % с июля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С июля 2025 года зарплаты сотрудников одного из крупнейших в России автоконцернов — компании «ГАЗ» — упали на 20 процентов. О резком снижении окладов работников отечественного автомобильного гиганта сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников.

Это произошло после перевода сотрудников цехов концерна на неполную рабочую неделю в связи с заметным падением спроса на внутреннем авторынке. С переходом работников на четырехдневку их ежемесячные зарплаты упали с 75-80 тысяч рублей до 60-65 тысяч. На этом фоне некоторые сотрудники были вынуждены уволиться. В результате в цехах концерна стало не хватать квалифицированных работников, включая слесарей-ремонтников, сантехников, электромонтеров, сварщиков и газовщиков.

Подталкивают сотрудников к уходу не только низкие зарплаты, но и другие факторы, в том числе устаревшее производственное оборудование и плохая вентиляция. Заменить же уволившихся работников становится трудно на фоне острого кадрового голода и продолжительного времени подготовки рабочих специалистов. В итоге вся нагрузка ложится на плечи действующего персонала.

Материалы по теме:
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025

Трудности со сбытом своей продукции испытывает не только «ГАЗ», но также «АвтоВАЗ» и «КамАЗ». Руководство первой компании в конце сентября перевело сотрудников на четырехдневку. Подобный режим работы сохранится вплоть до конца июня 2026 года. Начальство «КамАЗа» объявило об этой мере еще в конце июля. Руководство концерна перевело сотрудников подразделений, не имеющих полной загрузки, на четырехдневку из-за «отсутствия перспектив роста российского авторынка».

Эксперты не ожидают восстановления докризисных объемов продаж машин в РФ в обозримом будущем. По итогам 2025 года аналитики прогнозируют падение реализации транспортных средств на 10-25 процентов. Подобной динамике, объясняют они, поспособствует ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, снижение доступности автозаймов и общее подорожание новых машин. На этом фоне представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключили отката продаж авто в России к показателям девятилетней давности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут поставить Украине ракеты Barracuda. До каких российских городов они способны долететь?

    Глава МИД Эстонии пригрозил применять против России ракеты

    Родственники пытавшегося похитить школьницу россиянина выдвинули свою версию происходящего

    Раскрыта новая схема ударов ВС России по энергообъектам на Украине

    Звезда «Один дома» стал инвалидом

    Пожилой россиянин полгода насиловал 10-летнюю дочь своего знакомого

    Российскому миллиардеру Сулейманову дважды понадобился врач в МВД

    В российской школе произошел потоп из фекалий

    Появились новые данные об отравившихся суррогатным алкоголем россиянах

    В российском городе расправились с матерью и ее сыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости