Российский рынок грузового транспорта схлопнулся

«Автостат»: Продажи тяжелых и среднетоннажных грузовиков упали на 59,5 и 50,2 %

По итогам августа 2025 года сразу в нескольких сегментах российского авторынка было зафиксировано обрушение продаж. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Так, за последний летний месяц продажи новых тяжелых грузовиков в стране обвалились на 59,5 процента год к году и составили 3682 единицы. Реализация среднетоннажных транспортных средств грузоподъемностью от 3,5 до 16 тонн за это время упала на 50,2 процента (до 923 штук). В сегменте легковых коммерческих автомобилей (LCV) эксперты зафиксировали падение продаж на 25,8 процента (почти до 7 тысяч).

Лидером по объемам продаж тяжелых грузовиков оказался российский «КамАЗ» с рыночной долей в 31,6 процента. В сегменте среднетоннажников компанию вышеуказанному бренду составила еще одна отечественная марка — ГАЗ. В совокупности на их долю пришлось почти 65 процентов сделок. Среди LCV самым востребованным также стал ГАЗ с долей в 46,7 процента. По итогам первых восьми месяцев 2025-го во всех вышеуказанных сегментах было отмечено существенное падение продаж в годовом выражении, резюмировали аналитики.

Эксперты связывают подобную динамику со снижением спроса на внутренние грузоперевозки и продолжающееся охлаждение на рынке логистических услуг. Только за март 2025-го суммарное число вакансий водителей с правами категорий С и Е в годовом выражении упало на 47 процентов. Эксперты объясняют резкое снижение потребности в подобного рода работниках в том числе уходом с рынка ряда зарубежных компаний. Руководители логистических фирм, пояснял глава ГК «Делко» Санджар Ашуралиев, не только перестали набирать новых водителей, но и принялись снижать оклады действующих сотрудников. На этом фоне гендиректор крупнейшего производителя грузовой автотехники в России концерна «КамАЗ» Сергей Когогин констатировал заморозку на внутреннем рынке грузовиков.