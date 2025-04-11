В России упала потребность в водителях грузовиков

Forbes: Число вакансий водителей категорий С и Е в марте упало на 47 процентов

В марте количество вакансий водителей с правами категорий С и Е в годовом выражении упало на 47 процентов, то есть почти в два раза. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Зарплата.ру» сообщает Forbes.

Категория С позволяет управлять средними и тяжелыми грузовиками массой от 3,5 тонны до более 7,5 тонны, а категория Е нужна для управления грузовым транспортом с прицепом.

Потребность в них снизилась на 42 процента и 53 процента соответственно. Впрочем, в разговоре с изданием представитель крупной логистической компании сообщил о куда более радикальном снижении. По его словам, число вакансий водителей с правами категории В, С, Е в марте снизилось на 87,4 процента.

Главной причиной динамики участники рынка называют снижение объема грузоперевозок и уход с рынка ряда транспортных компаний, что началось еще в прошлом году. Перевозчики столкнулись с резким ростом расходов из-за повышения утилизационного сбора и рекордно высоким уровнем ключевой ставки, который также привел к падению тарифов на услуги.

Генеральный директор ГК «Делко» Санджар Ашуралиев объяснил, что компании не только перестали набирать новых водителей, но и снижают зарплаты сотрудникам.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова рассказала, что падение объема грузоперевозок привело к тому, что компания зачастую несет меньше убытков, когда отправляет машину в простой. Дело в том, что себестоимость услуги растет, а вот тарифы из-за большого предложения снижаются.

Впрочем, в Московской области по-прежнему наблюдается дефицит водителей. Из-за их нехватки простаивает от пяти до десяти процентов автопарка, в связи с чем компании вынуждены продавать автомобили.

Ранее сообщалось, что на складах российских лизинговых компаний скопились рекордные 30 тысяч автомобилей, из них половина приходится на грузовой сегмент, поскольку перевозчики не состоянии платить и сдают машины, особенно китайские, купленные в период 2022-2023 годов. Участники рынка говорят, что никогда ранее не сталкивались с такой ситуацией.