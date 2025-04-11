Бизнесу в России перестало хватать денег на лизинг автомобилей

«Ъ»: Российские лизинговые компании столкнулись с рекордным избытком автомобилей

На складах российских лизинговых компаний скопились рекордные 30 тысяч автомобилей, причем половина из них приходится на грузовой сегмент. Об этом со ссылкой на оценки участников рынка и аналитиков пишет «Коммерсантъ».

Тенденция впервые проявилась в прошлом году, когда объем изъятой техники из-за неплатежей бизнеса вырос в три раза, а в 2025-м она получила развитие.

Один из собеседников издания уточнил, что ранее рынок с такой ситуацией не сталкивался. Ее причинами стали высокие ставки по кредитам и рост цен из-за резкого повышения утилизационного сбора, так что предпринимателям не хватает средств.

Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков предположил, что высокие запасы ударят по продажам новых грузовиков, которые и без того серьезно упали. Покупатели могут предпочесть подержанную, но более дешевую технику, новой. Тем более что средний возраст автомобилей на стоках у лизинга составляет около трех-пяти лет.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова заметила, что наибольшая доля изъятий пришлась на китайскую технику, купленную в 2022-2023 годах, причем иногда по неоправданно высокой стоимости. Теперь же бренды КНР, с которыми уже познакомился отечественный рынок, быстро дешевеют, что создает проблему уже лизингодателям, и те предлагают клиентам существенные скидки.

Глава управления реализации и сопровождения изъятой техники «Газпромбанк Автолизинг» Василий Быстров полагает, что пик изъятий техники, скорее всего, пройден, но признает, что если экономическая ситуация не улучшится, ставка ЦБ не снизится, а помощь от государства не придет, то тенденция может получить новое развитие.

Ранее ассоциация «АвтоГрузЭкс» констатировала, что в России начался кризис грузоперевозок. С осени прошлого года рынок из-за убытков покинула пятая часть транспортных компаний.