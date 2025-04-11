Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:01, 11 апреля 2025Экономика

Бизнесу в России перестало хватать денег на лизинг автомобилей

«Ъ»: Российские лизинговые компании столкнулись с рекордным избытком автомобилей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

На складах российских лизинговых компаний скопились рекордные 30 тысяч автомобилей, причем половина из них приходится на грузовой сегмент. Об этом со ссылкой на оценки участников рынка и аналитиков пишет «Коммерсантъ».

Тенденция впервые проявилась в прошлом году, когда объем изъятой техники из-за неплатежей бизнеса вырос в три раза, а в 2025-м она получила развитие.

Один из собеседников издания уточнил, что ранее рынок с такой ситуацией не сталкивался. Ее причинами стали высокие ставки по кредитам и рост цен из-за резкого повышения утилизационного сбора, так что предпринимателям не хватает средств.

Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков предположил, что высокие запасы ударят по продажам новых грузовиков, которые и без того серьезно упали. Покупатели могут предпочесть подержанную, но более дешевую технику, новой. Тем более что средний возраст автомобилей на стоках у лизинга составляет около трех-пяти лет.

Материалы по теме:
Лучшие российские автомобили 2024 года. Топ-10 отечественных машин
Лучшие российские автомобили 2024 года.Топ-10 отечественных машин
17 мая 2024
«Будем, как на Кубе, ремонтировать от начала до конца» В России резко вырос утильсбор на машины. Что будет с ценами?
«Будем, как на Кубе, ремонтировать от начала до конца»В России резко вырос утильсбор на машины. Что будет с ценами?
1 октября 2024

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова заметила, что наибольшая доля изъятий пришлась на китайскую технику, купленную в 2022-2023 годах, причем иногда по неоправданно высокой стоимости. Теперь же бренды КНР, с которыми уже познакомился отечественный рынок, быстро дешевеют, что создает проблему уже лизингодателям, и те предлагают клиентам существенные скидки.

Глава управления реализации и сопровождения изъятой техники «Газпромбанк Автолизинг» Василий Быстров полагает, что пик изъятий техники, скорее всего, пройден, но признает, что если экономическая ситуация не улучшится, ставка ЦБ не снизится, а помощь от государства не придет, то тенденция может получить новое развитие.

Ранее ассоциация «АвтоГрузЭкс» констатировала, что в России начался кризис грузоперевозок. С осени прошлого года рынок из-за убытков покинула пятая часть транспортных компаний.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа приземлился в Санкт-Петербурге

    Известная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном бикини

    На Украине возмутились отменой мобилизации обвиненного в коррупции чиновника

    Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

    В Крыму призвали не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта

    Самолет с американскими политиками эвакуировали после столкновения с другим лайнером

    Жительницу Энергодара суд приговорил к 14 годам по делу о госизмене

    Украинский беспилотник уничтожили над российским приграничным регионом

    Россиянам назвали самый популярный способ кражи денег с банковских карт

    Россиянин сбил восьмилетнюю школьницу на переходе и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше