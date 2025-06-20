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11:41, 20 июня 2025Экономика

Глава КАМАЗА описал рынок грузового транспорта одним словом

Глава КАМАЗа Когогин: На рынке грузовиков в России произошла заморозка
Вячеслав Агапов
Сергей Когогин

Сергей Когогин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На рынке грузового транспорта в России произошло не просто «охлаждение», а «заморозка». Так описал текущее положение дел совладелец и гендиректор КАМАЗа — крупнейшего производителя грузовой автотехники в России Сергей Когогин, его цитирует РБК.

По словам представителя автоконцерна, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Банком России, капитал остается недоступным не только для игроков рынка, но и для потребителей.

«Наш "барометр" говорит не об охлаждении, а о заморозке. Наверное, ситуацию можно описать одной фразой: "Ух"», — добавил Кагогин.

В текущих условиях компании нужно переходить от стратегии к тактике — «как прожить сегодня и завтра», констатировал глава компании.

Когогин приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) «на новом поколении беспилотного грузовика КАМАЗ 54901». В компании уточнили, что машина, о которой идет речь, является модернизированной версией автомобиля «Маяк-1», а вся компонентная база, отвечающая за обеспечение автономного движения, «санкционно устойчива».

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