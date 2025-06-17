Глава «КамАЗа» приедет в Петербург на беспилотном грузовике

Глава «КамАЗа» Когогин приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике «Маяк-2»

Глава «КамАЗа» Сергей Когогин приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике «Маяк-2». Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В путь по трассе М-11 «Нева» топ-менеджер отправится 18 июня «на новом поколении беспилотного грузовика КАМАЗ 54901».

Уточняется, что машина, о которой идет речь, является модернизированной версией автомобиля «Маяк-1», а вся компонентная база, отвечающая за обеспечение автономного движения, «санкционно устойчива».

Движение беспилотных грузовиков официально стартовало в России в апреле 2025 года. К нему допустили 67 авто.

ПМЭФ, который традиционно проходит в Петербурге в первом летнем месяце, состоится в этом году с 18 по 21 июня. 20 июня на мероприятии выступит президент РФ Владимир Путин.