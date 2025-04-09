В России запустили беспилотные грузовики

Движение беспилотных грузовиков запущено по ЦКАД

Движение грузовых автомобилей с автономным управлением запущено на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов дал официальный старт программе по внедрению беспилотных транспортных средств. В церемонии участвовали заместитель министра транспорта Андрей Никитин, глава ПАО «Камаз» Сергей Когогин и председатель правления Государственной корпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко.

К осуществлению перевозок допущено 67 грузовых беспилотников. Ожидается, что концу 2025 года автопарк в России вырастет до 100 машин.

В июне 2023 года движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств было запущено на автомобильной дороге М-11 «Нева», а в 2026-м планируется запустить его на М-12 «Восток».

По данным опроса Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН), более половины представителей отрасли автомобильных грузоперевозок считают острую нехватку водителей и рост стоимости грузовиков, запчастей и топлива, ключевыми проблемами для развития бизнеса грузоперевозок. Одним из вариантов решения проблемы может стать рост беспилотного транспорта, а также привлечение к работе молодых специалистов.