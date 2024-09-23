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11:20, 23 сентября 2024Экономика

По российской трассе запустили движение беспилотных грузовиков

Движение грузовиков по трассе М-11 «Нева» запустили в беспилотном режиме

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Движение грузовиков по скоростной автомагистрали М-11 «Нева» запустили в полностью беспилотном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Старт движению по первому в стране беспилотному логистическому коридору дал вице-премьер Виталий Савельев в ходе форума «Цифровая транспортация». В данный момент на маршрут поставлены 22 машины: за полтора года функционирования, по подсчетам ведомства, они преодолели более трех миллионов километров, поставив свыше 330 тысяч кубометров грузов. В планах российских властей увеличить протяженность беспилотных магистралей до 19,5 тысячи километров.

Президент Владимир Путин анонсировал проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей на трассе МоскваСанкт-Петербург в ноябре 2022 года. Беспилотные модели КАМАЗа выехали на магистраль в июне 2023 года, в том же месяце на беспилотных седельных тягачах СберАвтоТеха стартовали грузоперевозки компании Globaltruck.

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      Виктория Клабукова
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