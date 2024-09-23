По российской трассе запустили движение беспилотных грузовиков

Движение грузовиков по трассе М-11 «Нева» запустили в беспилотном режиме

Движение грузовиков по скоростной автомагистрали М-11 «Нева» запустили в полностью беспилотном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Старт движению по первому в стране беспилотному логистическому коридору дал вице-премьер Виталий Савельев в ходе форума «Цифровая транспортация». В данный момент на маршрут поставлены 22 машины: за полтора года функционирования, по подсчетам ведомства, они преодолели более трех миллионов километров, поставив свыше 330 тысяч кубометров грузов. В планах российских властей увеличить протяженность беспилотных магистралей до 19,5 тысячи километров.

Президент Владимир Путин анонсировал проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей на трассе Москва — Санкт-Петербург в ноябре 2022 года. Беспилотные модели КАМАЗа выехали на магистраль в июне 2023 года, в том же месяце на беспилотных седельных тягачах СберАвтоТеха стартовали грузоперевозки компании Globaltruck.