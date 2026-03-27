КамАЗ потерял надежды на прибыль в 2026 году

Глава КамАЗа Когогин исключил возможность получения прибыли по итогам 2026 года

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ не рассчитывает получить прибыль по итогам 2026 года. Об этом в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал глава предприятия Сергей Когогин, передает ТАСС.

«Хотя бы в ноль выйти», — заметил он в ответ на вопрос по поводу ожидающихся финансовых результатов.

На этом фоне компания значительно корректирует инвестиционную программу. Она уже существенно сократилась, но Когогин не исключил, что окончательные параметры окажутся еще меньше.

В 2025 году убытки КамАЗа по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) выросли в 11 раз, до 37 миллиардов рублей, а выручка снизилась на 2,5 процента, до 315,2 миллиарда рублей.

Слабые продажи грузовых автомобилей в начале года могут привести к тому, что летом предприятие вернется к четырехдневной рабочей неделе.

По данным СМИ, соответствующий предварительный приказ уже подписан. Представитель КамАЗа, подтвердив такую возможность, отметил, что за первые два месяца этого года рынок тяжелых грузовиков упал на 40 процентов, а продажи КамАза — на 15 процентов с учетом роста доли до 37 процентов.