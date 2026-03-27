11:18, 27 марта 2026

КамАЗ потерял надежды на прибыль в 2026 году

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ не рассчитывает получить прибыль по итогам 2026 года. Об этом в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал глава предприятия Сергей Когогин, передает ТАСС.

«Хотя бы в ноль выйти», — заметил он в ответ на вопрос по поводу ожидающихся финансовых результатов.

На этом фоне компания значительно корректирует инвестиционную программу. Она уже существенно сократилась, но Когогин не исключил, что окончательные параметры окажутся еще меньше.

В 2025 году убытки КамАЗа по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) выросли в 11 раз, до 37 миллиардов рублей, а выручка снизилась на 2,5 процента, до 315,2 миллиарда рублей.

Слабые продажи грузовых автомобилей в начале года могут привести к тому, что летом предприятие вернется к четырехдневной рабочей неделе.

По данным СМИ, соответствующий предварительный приказ уже подписан. Представитель КамАЗа, подтвердив такую возможность, отметил, что за первые два месяца этого года рынок тяжелых грузовиков упал на 40 процентов, а продажи КамАза — на 15 процентов с учетом роста доли до 37 процентов.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о защите Саудовской Аравии

    Экс-участника «А-Студио» задержали за нетрезвое вождение

    Российские системы РЭБ спрячут от дронов с тепловизорами

    Хабенский почтил память ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

    Стало известно об атаке беспилотников на родной город Зеленского

    Назван фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года

    МИД России высказался об атаке на Русский дом в Чехии

    КамАЗ потерял надежды на прибыль в 2026 году

    Российские туристы проведут апрель в трех популярных странах

    Россияне стали жить в контейнерах из-за цен на стройматериалы

    Все новости
