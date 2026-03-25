12:34, 25 марта 2026

Стало известно о скором переходе российского автогиганта на четырехдневку

«Бизнес Online»: КамАЗ перейдет на четырехдневную неделю из-за падения продаж
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ с 1 июня намерен перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за падения продаж. Об этом со ссылкой на уже подписанный предварительный приказ сообщает «Бизнес Online».

Собеседники, знакомые с текстом документа, утверждают, что если ситуация на рынке в ближайшие два месяца улучшится, то приказ могут отменить. Однако в противном случае руководство автогиганта не видит смысла выпускать автомобили, которые не получается продать.

Источник издания отмечает, что главной проблемой становятся грузовые автомобили. Спрос на них ниже ожиданий из-за высокой ключевой ставки Центробанка и общего замедления экономики. Однако другие его коллеги на условиях анонимности не исключают, что завод готовится к сокращению гособоронзаказа и пытается не «улететь в черную дыру».

КамАЗ уже вводил четырехдневную рабочую неделю в августе 2025 года. На пятидневку предприятие вернулось 10 ноября. В материале утверждается, что завод на тот момент получил крупный заказ от силовых структур.

Пресс-служба КамАЗа подтвердила возможность перехода на сокращенную рабочую неделю с 1 июня. В ответе на запрос издания говорится, что рынок тяжелых грузовиков за первые два месяца этого года упал на 40 процентов, а продажи КамАза — на 15 процентов с учетом роста доли до 37 процентов. Однако слабые перспективы роста и давление остатков техники китайского производства не позволяют продолжать работу в полноценном режиме.

На предприятии пообещали сохранение социальных гарантий перед коллективов и выполнение заказа Минобороны и других госзаказчиков.

Ранее сообщалось, что убытки КамАЗа по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) в 2025 году выросли в 11 раз, до 37 миллиардов рублей. Выручка снизилась на 2,5 процента, до 315,2 миллиарда рублей.

