Историк рассказал о «проспавшей» начало Второй мировой войны Польше

Историк Макаров: в сентябре 1939 года Польше не обратила внимания на происходящее в Европе

Историк спецслужб Владимир Макаров рассказал о том, как Польша «проспала» начало Второй мировой войны. Он отметил в беседе с РИА Новости, что власти Варшавы не обратили внимания на происходящее в Европе в сентябре 1939 года, после чего страна была обречена.

Специалист отметил, что 14 марта 1939 года нацисты полностью захватили Чехословакию. Тогда польское руководство выразило обеспокоенность, поскольку еще накануне оно «совместно с Адольфом Гитлером рвало на части чехословацкое государство», а теперь оказалось окруженным немцами с трех сторон.

25 августа Польша подписала договор об общей защите с Великобританией. Макаров отметил, что это могло стать причиной переноса нападения фашистов с 26 августа на 1 сентября, день, в который началась Вторая мировая война. А уже 8 сентября войска Германии вошли в Варшаву.

«Но польские лидеры были слепы и глухи к тому, что происходило в тот момент в Европе. Всем стало очевидно, что война Польшей проиграна и положение этой страны и ее армии близко к катастрофе», — рассказал историк.

Он добавил, что польская армия буквально разваливалась на глазах, части блуждали без командиров, не представляя, что делать дальше, и не имея представления об обстановке.

По словам Макарова, правительство Польши обвинило Великобританию в том, что она не оказала помощь Варшаве, несмотря на договор. Вместе с этим страна была предупреждена Англией, что серьезного военного содействия не последует, пояснил специалист.

Более того, нацистская Германия удостоверилась, что поляки не смогут оказать достойного сопротивления, после чего напала. А польская разведка «двуйка» была занята слежкой за СССР и не обратила внимания на стягивание немецких войск к западным границам, Польше подчеркнул историк. Он заключил, что следует извлекать уроки из недавних событий.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, которая была опубликована 22 июня в газете Die Zeit. В ней Путин посетовал на то, что расширение НАТО на восток и вступление туда ряда бывших советских республик исключило возможность существования континента без разделительных линий.

