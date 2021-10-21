Путин призвал США и Европу не снимать с себя ответственность за Афганистан

Путин: США и Европа не должны снимать с себя ответственность за ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии в рамках XVIII Ежегодного заседания клуба «Валдай» призвал США и страны Европы не снимать с себя ответственность за ситуацию в Афганистане, передает корреспондент «Ленты.ру».

Российский лидер заявил, что считает верным решение американского коллеги Джо Байдена вывести войска из Афганистана, однако отметил, что именно Соединенные Штаты «заварили эту кашу» и теперь не должны снимать с себя ответственность за происходящие в стране события и за будущее афганского народа.

Владимир Путин подчеркнул, что мировое сообщество должно учесть ошибки прошлого и впредь исходить из того, что вмешательство во внутренние дела страны недопустимо. «Нельзя навязывать народу Афганистана то, что пытался навязать Советский Союз. Нельзя навязывать афганскому народу то, что пытались навязать США», — отметил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет совместно с Китаем помогать Афганистану, так как его стабильность в интересах граждан РФ и КНР. По словам российского лидера, обеим странам нужен «спокойный, развивающийся» Афганистан, который не является источником терроризма и радикализма.