Талибы опровергли нарушения прав человека членами движения

Талибы не зафиксировали нарушений со своей стороны прав человека в Афганистане

С момента прихода к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) не зафиксировало нарушений прав человека со стороны своих бойцов. С таким опровержением выступил вице-премьер правительства талибов Абдул Салам Ханафи, передает «Sputnik.Афганистан».

Он также отметил, что в правительстве «Талибана» работает около полумиллиона сотрудников бывшего госаппарата. Ханафи выразил надежду на то, что страны Центральной Азии окажут Афганистану содействие в восстановлении после продолжительной войны.

Также вице-премьер добавил, что нынешнее правительство — это первая исламская власть в Афганистане, и она должна быть поддержана всем миром. Ханафи назвал правительство Исламского Эмирата Афганистан независимым и устойчивым. Он призвал США разморозить афганские финансовые активы в американских банках.

По словам Ханафи, ИЭА благодаря географическому положению может предложить хорошие инвестиционные возможности соседним странам. По его словам, правительство талибов намерено выстраивать мирные отношения с соседями.

Ранее Ханафи назвал правительство талибов инклюзивным. Он отметил, что талибы уже выполнили все необходимые условия для признания международным сообществом их власти в Афганистане.