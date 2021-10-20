Талибы назвали свое правительство инклюзивным

На пресс-конференции в преддверии заседания «московского формата» по Афганистану вице-премьер правительства талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) Абдул Салам Ханафи заявил, что радикалы создали инклюзивное правительство. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, талибы уже выполнили все необходимые условия для признания своей власти в Афганистане международным сообществом. Ханафи отметил, что «Талибан» контролирует всю территорию центральноазиатской республики. К тому же, заявил вице-премьер, самопровозглашенный Исламский Эмират Афганистан (ИЭА) «соответствует всем стандартам, как правительство».