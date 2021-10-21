Бывший командир террористов-смертников получил важный пост в полиции Кабула

Экс-командир террористов-смертников стал начальником полиции в одном из районов Кабула

Бывший командир террористов-смертников «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Мавлави Зубаир Мутмаин получил важный пост и стал начальником полиции в одном из районов Кабула. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Теперь экс-руководитель смертников выступает посредником в семейных спорах. По словам Мутмаина, в его прошлой и нынешней службе нет существенных изменений. «Раньше я служил исламу, и сейчас я тоже служу исламу. Нет никакой разницы», — отметил начальник полиции.

Бывший командир смертников указал, что в прошлом, когда радикалы пытались установить в Афганистане «истинный исламский порядок», их «законными целями» были граждане США и сотрудничавшие с американским правительством афганцы. Сегодня той же цели служит охрана общественного порядка, добавил он.

Газета обратила внимание, что правительственную бюрократию страны «пронизывает бессистемный подход», так как тысячи квалифицированных сотрудников оставили свои рабочие места или покинули Исламский Эмират Афганистан (ИЭА). Теперь вместо них в важнейших правительственных институтах работают члены радикальной группировки, не имеющие большого опыта управления министерствами.

В начале октября сформированное радикальным движением «Талибан» временное правительство Афганистана назначило 34 талиба на государственные должности, включая одну министерскую. На каждый из утвержденных постов назначены исключительно представители движения, которые носят религиозные титулы. Среди них — 4 кари, 16 мулл и 14 мавлави.