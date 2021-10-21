Талибы сочли надуманными причины отказа признания их правительства

Талибы (запрещенное в России террористическое движение) сочли надуманными причины отказа международного сообщества признавать их правительство и указали, что такому отказу нет оправдания. Об этом сообщает «Sputnik Афганистан» со ссылкой на интервью Al Jazeera с представителем политического офиса «Талибана» Мохаммадом Наимом Вардаком.

По словам члена радикальной группировки, движение уже выполнило все условия для признания афганского правительства. Вардак назвал озвученные причины непризнания нереалистичными и подчеркнул, что талибы стремятся взаимодействовать со всеми странами для решения общих проблем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с представителями делегации «Талибана» в рамках «московского формата» по Афганистану уточнил, что инклюзивное правительство — одно из важнейших условий признания власти радикалов — должно состоять из различных афганских этносов и политических групп.

Также после заседания в «московском формате», которое проходило 20 октября в столичном «Президент-отеле», радикалы пообещали провести реформы и анонсировали новые изменения в правительстве Афганистана. «Реформы последуют, будут новые изменения в правительстве. Нельзя говорить, что оно окончательное», — заявил один из представителей талибов.