Талибы опровергли упразднение министерства по делам женщин в Афганистане

Представитель талибов: министерство по делам женщин будет по-настоящему защищать их права

Движение «Талибан» (запрещено в России) опровергло информацию об упразднении министерства по делам женщин. Об этом заявил министр исламского призыва, ориентации, поощрения благого и запрета предосудительного Афганистана шейх Мохаммад Халид. Его слова передает Telegram-канал агентства «Sputnik.Афганистан».

Представитель талибов отметил, что министерство по делам женщин скоро возобновит работу на регулярной основе. По его словам, оно начнет по-настоящему заботиться о женщинах, в отличие от правительства экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. В повестку работы министерства войдет профессиональное образование афганок и реальная защита их прав.

Также шейх раскрыл функции министерства поощрения благого и запрета предосудительного. «Никто не будет подвергаться унижениям от имени нашего органа. Мы не имеем полномочий выносить решения о наказаниях или приводить их в исполнение. Мы будем стараться лишь информировать население», — заявил Мохаммад Халид.

20 октября на встрече «московского формата» по Афганистану в «Президент-отеле» второй замглавы правительства самопровозглашенного Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) Абдул Салам Ханафи заявил, что сведения о нарушении прав человека со стороны талибов после их прихода к власти в Афганистане ошибочны. Он также отметил, что правительство талибов уже является инклюзивным и соответствует международным стандартам.

17 сентября стало известно, что талибы упраздняют министерство по делам женщин в Афганистане и создают вместо него министерство поощрения благого и запрета предосудительного.