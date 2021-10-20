Талибы рассказали о возможности усиления влияния экстремистов в Афганистане

Если мировое сообщество не признает власть «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, влияние экстремистов в стране только усилится. Такую возможность допустил вице-премьер Исламского Эмирата Афганистан Абдул-Салам Ханафи на пресс-конференции после заседания «московского формата» по Афганистану. Его слова передает «Sputnik.Афганистан».

Также второй заместитель премьер-министра ИЭА сказал, что талибы никому не позволят нарушить безопасность Афганистана и использовать территорию республики для нападения на третьи страны. Он отметил, что при новом правительстве в государстве никто не преследуется на основании этнических, религиозных, языковых, гендерных или иных различий.

Ранее Ханафи рассказал, что «Талибан» создал инклюзивное полиэтничное правительство, которого не было при бывшем президенте Ашрафе Гани. По его словам, радикалы уже выполнили все условия для того, чтобы их власть признали в международном сообществе.

Встреча «московского формата» по Афганистану прошла 20 октября в столице России. Помимо вице-премьера ИЭА, в Москву прибыли несколько членов правительства, а также представители политофиса талибов.