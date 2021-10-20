Талибы пообещали новые изменения в правительстве

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пообещал провести реформы и анонсировал новые изменения в правительстве Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Реформы последуют, будут новые изменения в правительстве. Нельзя говорить, что оно окончательное, как и говорилось раньше — это временное правительство. И в будущем будут проведены реформы», — заявил представитель талибов в ходе встречи «московского формата».

Ранее вице-премьер правительства талибов Абдул Салам Ханафи заявлял, что радикалы создали инклюзивное правительство. По его словам, талибы уже выполнили все необходимые условия для признания своей власти в Афганистане международным сообществом, и самопровозглашенные Исламский Эмират Афганистан (ИЭА) «соответствует всем стандартам как правительство».

Встреча «московского формата» по Афганистану, созданного в 2017 году, является третьей по счету. В этот раз в Москву, кроме талибов, прибыли представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Заседание проходит в столичном «Президент-отеле».