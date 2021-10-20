Песков назвал талибов фактическим руководством Афганистана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал правительство талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) фактическим руководством Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Де-юре талибы не признаны, но де-факто являются руководством Афганистана», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва осуществляет общение с талибами, так как ситуация в Афганистане имеет «чрезвычайно важное значение». «Прямые контакты как раз и направлены на то, чтобы лучше понять каковы намерения талибов, какова их основная линия, каковы их планы на среднесрочную и долгосрочную перспективы», — заключил пресс-секретарь.

20 октября в московском «Президент-отеле» проходит третья встреча «московского формата» по Афганистану. В этот раз в Москву кроме талибов прибыли представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.