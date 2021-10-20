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МИД России призвал взаимодействовать с талибами без официального признания

МИД России: взаимодействие с Афганистаном необходимо выстраивать с учетом власти талибов
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Фото: МИД России / Reuters

Отношения с Афганистаном необходимо выстраивать с учетом новой реальности — прихода к власти движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Такое заявление опубликовало Министерство иностранных дел (МИД) России по результатам встречи «Московского формата» консультаций по Афганистану.

МИД совместно с другими участниками встречи призвал взаимодействовать с талибами независимо от официального признания международным сообществом нового афганского правительства.

Также стороны выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и указали на необходимость формирования «подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны».

«Страны-участницы призывают действующее руководство Афганистана проводить умеренную и благоразумную внутреннюю и внешнюю политику и уважать права этнических групп, женщин и детей», — сказано в заявлении.

20 октября в московском «Президент-отеле» прошла третья встреча «московского формата» по Афганистану. В этот раз в Москву кроме талибов прибыли представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры с представителями радикального террористического движения необходимы для лучшего понимания ситуации в Афганистане. «Прямые контакты как раз и направлены на то, чтобы лучше понять, каковы намерения талибов, какова их основная линия, каковы их планы на среднесрочную и долгосрочную перспективы», — заключил официальный представитель Кремля.

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