В Афганистане назначили 34 талиба на государственные посты

Сформированное радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) временное правительство Афганистана назначило 34 талиба на государственные должности, включая одну министерскую, сообщает ТАСС.
В сообщении представителя радикалов и заместителя министра информации и культуры Забихуллы Муджахида говорится, что на каждый из утвержденных постов назначены исключительно представители движения, которые носят религиозные титулы. Среди них четыре кари, 16 мулл и 14 мавлави.
Постановление утверждено верховным лидером радикалов мавлави Хайбатуллой Ахундзадой. При этом практически все из 34 назначенных на государственные посты являются пуштунами, то есть представителями самой многочисленной этнической группы в Афганистане.
Ранее представитель террористического движения Инамулла Самангани заявил, что вести разговоры о восстановлении бывшего правительства Афганистана бесполезно. «Речи о воссоздании бывшей администрации — это ложь оппортунистов всему миру об Афганистане и его народе», — заявил представитель «Талибана».
28 сентября талибы объявили, что восстановят вариант конституции Афганистана, который действовал до 1973 года при короле Захир-шахе. Однако террористы заявили, что исключат из монархической конституции положения, противоречащие нормам шариата.