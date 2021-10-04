Кабулу предсказали полное отключение электричества из-за невыплат «Талибана»

Подача электроэнергии в столицу Афганистана Кабул может прекратиться к зиме, поскольку представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) не оплатили счета за ее поставки. О невыплатах стало известно газете The Wall Street Journal.

По словам экс-главы государственной энергетической корпорации Афганистана (DABS) Дауда Нурзая, правительство талибов так и не возобновило сбор денег за электричество с потребителей. «Последствия коснутся всей страны, но особенно заметны будут именно в Кабуле», — отметил эксперт.

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Половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Часть страны получает электроэнергию из Ирана. Согласно заключенным контрактам, из-за невыплат поставщики имеют право полностью отключить подачу электроэнергии. В исламской республике фактически нет национальной энергетической системы, а местное производство на ГЭС пострадало в результате засухи.

С момента прихода к власти «Талибана» в середине августа 2021-го Афганистан столкнулся с рядом серьезных проблем. Одна из них — последствия засухи, которые отразились не только на работе ГЭС, но и на сфере сельского хозяйства. Засуха настигла 7,3 миллиона человек в 34 провинциях Афганистана. По словам главы управления по чрезвычайным ситуациям и устойчивости в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Рейна Паулсена (Rein Paulsen), если ситуация не изменится, люди окажутся на грани голода.

