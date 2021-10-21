Путин сказал спасибо Европе за санкции

Президент России Владимир Путин сказал спасибо Европе за введенные санкции, так как они положительно повлияли на страну. Его слова во время выступления на заседании международного клуба «Валдай» передает ТАСС.

«Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства (...). За санкции вообще, но мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности», — заявил российский лидер. Путин признался, что у него было чувство тревоги, однако в результате эффект от этих мер был хороший.

Как отметил президент, Россия увеличивает поставки продовольствия на мировой рынок. На данный момент его объем составляет более 25 миллиардов долларов. «Я уже говорил об этом много раз и хочу еще раз поблагодарить наших сельхозпроизводителей. Это их работа прежде всего», — добавил он.

Ранее Владимир Путин рассказал о системных сбоях в мировой экономике. По словам президента, они спровоцированы несколькими факторами: ростом дефицита, инфляцией, прерыванием цепочек поставок.