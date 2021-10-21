Президент России Владимир Путин рассказал о системных сбоях в мировой экономике. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с заседания дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, они спровоцированы несколькими факторами. «Есть системные сбои в мировой экономике, они связаны с ростом дефицитов, инфляцией как результат, прерыванием цепочек поставок», — сказал он и напомнил о блокировке Суэцкого канала и нехватке водителей в Великобритании. «Известную роль в этом негативную играет COVID-19, к сожалению. Есть и другие причины», — добавил Путин.

Ранее, говоря об энергетическом кризисе в Европе, он заявил, что резкие и необдуманные действия на энергорынке уже приводят к серьезным дисбалансам. Путин также отметил восстановление экономики после пандемийного кризиса 2020 года, что привело к росту цен на энергоносители. «Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер», — заявил президент.