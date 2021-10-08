Британцы пожаловались на нехватку еды и топлива

Граждане Великобритании пожаловались на нехватку еды и топлива. Согласно отчету Национальной статистической службы, 23 процента граждан заявили, что не могут купить продукты питания, а 15 процентов столкнулись с трудностями при попытке приобрести топливо. При этом 61 процент сообщили об изменении в потребительских привычках из-за отсутствия нужных товаров в магазинах и невозможности найти им замену.

17 процентов британцев не могут купить необходимые продукты питания, которые нужны им каждый день. На невозможность получить медикаменты по рецепту пожаловались 23 процента потребителей. Каждый десятый британец заявил, что в целом сократил свои расходы и стал покупать меньше.

Рост стоимости товаров и дефицит предложения возник из-за перебоев в глобальной цепочке поставок. Локальные локдауны из-за вспышек коронавируса создали логистические проблемы, последствия которых до сих пор отражаются на отрасли перевозок. В Британии дефицит рабочей силы из-за Brexit еще больше усугубил кризис. После выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза некоторые сотрудники-мигранты не вернулись в страну из-за ограничений, связанных с пандемией, и визовых трудностей.

Так, например, Британия столкнулась с дефицитом водителей грузовиков. Нехватка дальнобойщиков привела к тому, что некому было доставить топливо на заправочные станции и продукты в магазины. Также в Соединенном Королевстве не хватает мясников и птицеводов. Предприятия мясоперерабатывающей промышленности пожаловались, что им придется уничтожать скот из-за дефицита сотрудников.