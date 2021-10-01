Британия столкнулась с дефицитом мясников

Дефицит рабочей силы ударил по мясоперерабатывающей промышленности Великобритании. Как сообщает Reuters, британские фермерские хозяйства предупредили, что им придется уничтожить сотни тысячи свиней, если правительство не выдаст визы сотрудникам-мигрантам.

После выхода Британии из Евросоюза (ЕС) многие работники не вернулись в страну из-за визовых трудностей и ограничений, связанных с пандемией. Мясоперерабатывающая промышленность столкнулась с нехваткой мясников и забойщиков. Сотрудница Национальной ассоциации свиноводства Лиззи Уилсон заявила, что из-за дефицита сотрудников производительность предприятий снизилась на 25 процентов. В результате на фермах остается слишком много свиней.

«Сейчас на ферме содержится около 120 тысяч свиней, которые к настоящему времени должны были быть забиты, нарезаны, включены в пищевую цепочку и съедены», — рассказала Уилсон и добавила, что свиней придется уничтожить. Она также отметила, что полки магазинов уже пустеют, так как предприятия урезали ассортимент свинины.

Президент Национального союза фермеров Минетт Баттерс заявила, что уничтожение 150 тысяч свиней является вполне возможной мерой «через неделю или десять дней». Того же мнения придерживается и сотрудник Британской ассоциации мясопереработчиков Дэвид Линдарс. «Я больше не понимаю это правительство. Видимо, должно дойти до пустых полок в супермаркетах, чтобы они поверили в это», — заявил он.

Представитель правительства сказал, что ему известно о проблемах свиноводства. «Мы внимательно изучаем рынок и продолжаем тесно сотрудничать с сектором, чтобы найти способы справиться с давлением на индустрию», — заявил он.

С дефицитом рабочей силы столкнулись и другие отрасли, такие как птицеводство и грузоперевозки. Правительство пообещало выдать временные визы пяти тысячам иностранных водителей и 5,5 тысячи птицеводам, однако ничего не сообщило о мерах для разрешения кризиса в других сферах. При этом не все посчитали визы сроком до 12 недель эффективным планом. Так, например, водители-мигранты заявили, что не собираются возвращаться в Британию, и потребовали более долгосрочных перспектив и повышения зарплаты.

