Дальнобойщики отказались помочь Британии в борьбе с кризисом

Великобритания заявила о намерении выдать временные визы дальнобойщикам, чтобы облегчить кризисную ситуацию из-за перебоев поставок. Однако водители из Восточной Европы отказались помогать Соединенному Королевству в борьбе с дефицитом топлива и еды. Об этом заявили трудовые мигранты, опрошенные Bloomberg.

Жители Польши и Венгрии рассказали, что не собираются возвращаться в Великобританию. Водители устали от изменений правил после Брексита. Правительство Великобритании пообещало выдать временные визы на 12 недель перед Рождеством, чтобы обеспечить потребителей необходимыми товарами в преддверии праздников. Однако эта мера не удовлетворила дальнобойщиков.

Представитель Венгерской ассоциации автомобильного транспорта Тивадар Арвай заявил, что работа в Соединенном Королевстве не вызывает доверия, так как страна заботится только о своих проблемах. По его словам, водители опять столкнутся с трудностями после истечения срока временной визы. Со скепсисом к предложениям британского правительства относится и глава Польской ассоциации международных автомобильных перевозчиков Ян Бучек.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

Однако дальнобойщики могут передумать, если им предложат долгосрочный план работы в стране и более высокую оплату труда. «Польские водители грузовиков и логистические компании хотят вести бизнес, но им нужны стабильные правила на срок более трех месяцев», — заявил Бучек. Владелец польской логистической компании TF Krzeminscy Лукаш Кжемински тоже считает, что у Великобритании есть шанс вернуть водителей, если правительство выделит на это дополнительные денежные средства.

Граждане Восточной Европы стали работать в Великобритании после того, как страны присоединились к Европейскому союзу (ЕС) в 2004 году. Сторонники Брексита рассчитывали, что выход из ЕС позволит Соединенному Королевству восстановить контроль над своими границами. В результате многие дальнобойщики-мигранты столкнулись с трудностями при получении виз и не вернулись в королевство после пандемии, из-за чего в стране начался дефицит водителей и перебои с поставками.

От кризисной ситуации пострадала и пищевая промышленность. Шотландцы были вынуждены выбросить урожай брокколи и цветной капусты, так как некому было его вывозить. Дефицит дальнобойщиков спровоцировал нехватку топлива на заправочных станциях, из-за чего британцы выстроились в очереди за бензином. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что при необходимости использует военных для доставки топлива на АЗС.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленности Кваси Квартенг пообещал ускорить выдачу лицензий на вождение грузовиков и облегчить систему тестирования. Также правительство ослабило ограничение на часы, в которые дальнобойщикам разрешено водить машину. Однако эти меры не помогли разрешить кризисную ситуацию.