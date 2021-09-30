Страдающим от дефицита британцам пообещали вернуть бензин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал ослабление топливного кризиса в стране. Как сообщает Bloomberg, политик заявил, что поставки бензина стабилизируются. Об этом свидетельствуют официальные данные, согласно которым все меньше заправочных станций жалуются на нехватку топлива.

Перебои с топливом вызваны дефицитом дальнобойщиков, которые не смогли вернуться в Великобританию из-за ковидных ограничений и визовых сложностей после Брексит. На фоне панических сообщений в СМИ британцы выстроились в очереди перед заправками, на многих из которых в результате не осталось бензина.

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«На АЗС ситуация стабилизируется, поэтому люди должны быть спокойны и заниматься своими делами как обычно», — заявил Джонсон. Официальные данные Британской ассоциации розничных торговцев бензином подтверждают слова премьер-министра. Количество страдающих от нехватки топлива АЗС за три дня снизилось на 13 процентных пунктов — с 50 процентов до 37 процентов. Однако на многих объектах по-прежнему не хватает бензина, а водители все еще выстраиваются в очереди.

Нефтяной гигант BP предложил простой выход из кризисной ситуации — выдать больше виз иностранным водителям, чтобы восполнить дефицит дальнобойщиков. При этом Джонсона такой вариант не устроил. «Я не думаю, что люди в стране хотят снова решить все наши проблемы при помощи неконтролируемой иммиграции», — заявил премьер-министр. Он подчеркнул, что такой метод приведет к снижению зарплат и низкой квалификации сотрудников на рынке. Правительство связывает кризис поставок не с Брексит, а с восстановлением экономики после пандемии, которое привело к резкому росту спроса.

Тем не менее, власти все же приняли решение выдать пять тысяч краткосрочных виз для дальнобойщиков перед Рождеством, чтобы избежать нехватки топлива и продуктов в преддверии новогодних праздников. Однако эффективность такой меры остается под вопросом, так как водители из Восточной Европы, которые являются основным ресурсом рабочей силы, заявили о нежелании возвращаться на работу в Британию. Дальнобойщики требуют более долгосрочных перспектив и не желают снова столкнуться с проблемами.