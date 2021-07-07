Мир
 
Последние новости
В ВОЗ заявили о победе новых штаммов коронавируса над вакцинами
Рост цен в России побил пятилетний рекорд
Диетолог объяснила преимущество вишни перед черешней
Умер актер Роберт Дауни-старший
В «Лужниках» открылся один из крупнейших в мире центров вакцинации от COVID-19 
Смерть жены убитого президента Гаити опровергли
Названа причина развития особо опасного рака
Туристка засмотрелась на закат и сорвалась с 25-метровой скалы
Таджикистан запросил помощи ОДКБ из-за ситуации в Афганистане
Путин раскритиковал взлетную полосу в российском городе
Новости партнеров
Прослушать новость

Контейнеровоз Ever Given без происшествий покинул Cуэцкий канал

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Контейнеровоз Ever Given, ранее заблокировавший Суэцкий канал, без происшествий покинул его воды и находится в Средиземном море. Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Ранее в тот же день сообщалось, что судно начало движение по каналу, а компания-судовладелец подпишет мировое соглашение с администрацией канала.

6 июля стало известно, что суд Египта отменил постановление, согласно которому контейнеровозу запрещалось покидать Суэцкий канал. С момента аварии судно стояло в районе Большого и Малого Горьких озер.

23 марта судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал. Снять его с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось только 29 марта, после чего навигация возобновилась. Происшествие принесло колоссальные убытки экономике Египта и других стран. По некоторым данным, компании по всей планете теряли из-за этого не менее 400 миллионов долларов в час.

Позже власти Египта арестовали Ever Given и потребовали от его владельца компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Сумма включает расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт и оплату экономических потерь, понесенных администрацией канала из-за его блокировки. 25 мая египетские следователи доказали вину капитана судна. Также стало известно о нарушениях компании-владельца Ever Given.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Судно Ever Given начало движение по Суэцкому каналу
Суд Египта разрешил судну Ever Given покинуть Суэцкий канал
Судну Ever Given разрешили с помпой покинуть Суэцкий канал