Судну Ever Given разрешили с помпой покинуть Суэцкий канал

Контейнеровозу Ever Given разрешили с помпой покинуть Суэцкий канал. Администрация водной артерии устроит праздник по случаю подписания договоренности с компанией, которая владеет судном, передает РИА Новости.

Мероприятие пройдет 7 июля. На нем будет присутствовать глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа и руководство компании. Отмечается, что в программу включено отбытие судна с места празднования.

23 марта судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал. Снять его с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось уже 29 марта. Навигация возобновилась к вечеру того же дня. Позже власти Египта арестовали Ever Given и потребовали от его владельца компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Сумма включает в себя расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также оплату экономических потерь, понесенных администрацией канала из-за его блокировки.

25 мая египетские следователи доказали вину капитана судна. Также стало известно о нарушениях компании-владельца Ever Given. Она отказалась предоставить данные о стоимости груза на борту, что требовалось для суда, и не оповестила администрацию канала о легковоспламеняющихся товарах.