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11:18, 1 июля 2025Россия

В России заявили о планах Зеленского зачистить Украину для Запада

Рогов: Зеленский хочет зачистить Украину для стран Запада
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Владимир Зеленский хочет зачистить Украину для нужд стран Запада. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«Жителям постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, остается два пути: или они снесут киевский режим, или в живых они не останутся. Зеленский, провоцируя продолжения военного конфликта, фактически зачищает подконтрольную ему территорию», — сказал Рогов.

По его словам, Зеленский готов передать территорию Украины Западу с ресурсами, но без людей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретятся в ближайшее время для урегулирования конфликта, пока не проработаны детали и договоренности.

ЖЗЛ
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