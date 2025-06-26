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17:52, 26 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили шансы на встречу Путина с Зеленским в ближайшее время

Депутат Чепа: Встреча глав России и Украины в ближайшее время вряд ли возможна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sputnik / Alexei Babushkin / Pool via Reuters

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретятся в ближайшее время для урегулирования конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Одним из условий их встречи депутат назвал сближение позиций мирных меморандумов двух стран.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал приехать на переговоры по Украине, если к ним присоединится Путин. По словам Эрдогана, которого цитирует агентство Reuters, он сказал президенту США, что планирует организовать встречу российского и украинского лидеров в Турции.

«Я думаю, что встреча лидеров России и Украины в ближайшее время вряд ли возможна, потому что пока не проработаны детали, договоренности, пока нет сближений по меморандумам, вряд ли целесообразно проводить какие-то встречи», — сказал Чепа.

По его мнению, Трамп, выражая готовность приехать в Стамбул на переговоры по Украине, говорил о возможности встречи только с Путиным.

«Встреча на троих вряд ли в сегодняшнем состоянии переговорного процесса целесообразна», — добавил депутат.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что переговоры России и Украины в Стамбуле являются несерьезными и Североатлантический альянс делает ставку на продолжение военной помощи Киеву. По его словам, блок намерен обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры.

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата нового раунда переговоров с Украиной может определиться на этой неделе. 21 июня Зеленский назвал инициативу Москвы о новом раунде переговоров «потенциальной попыткой отсрочить экономические санкции».

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