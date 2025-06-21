Зеленский высказался о новом раунде переговоров с Россией

Зеленский назвал переговоры с Россией попыткой отсрочки санкций

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу России о проведении нового раунда переговоров, назвав ее потенциальной попыткой отсрочить экономические санкции. Его слова передает «РБК-Украина».

«Стамбул "русские" точно будут тянуть — для отсрочки санкций и так далее. А мы будем действительно в сложной ситуации выбора — продолжать вот так или идти по другому направлению», — отметил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе.

19 июня президент России Владимир Путин заявил, что новые переговоры Украины и России могут пройти после 22 июня.