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Контейнеровоз сломался посреди Суэцкого канала

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Ben Margot / AP

Контейнеровоз Maersk Emerald сломался посреди Суэцкого канала. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

У судна возникли проблемы с двигателем во время прохождения по каналу в южном направлении. Maersk Emerald был снят с мели и отбуксирован для ремонта, после чего движение по каналу нормализовалось.

23 марта судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал. Снять его с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось уже 29 марта. Навигация возобновилась к вечеру того же дня. Позже власти Египта арестовали Ever Given и потребовали от его владельца компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Сумма включает в себя расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также оплату экономических потерь, понесенных администрацией канала из-за его блокировки.

25 мая египетские следователи доказали вину капитана судна. Также стало известно о нарушениях компании-владельца Ever Given. Она отказалась предоставить данные о стоимости груза на борту, что требовалось для суда, и не оповестила администрацию канала о легковоспламеняющихся товарах.

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