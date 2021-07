Судно Ever Given начало движение по Суэцкому каналу

Судно Ever Given

Контейнеровоз Ever Given начал движение по Суэцкому каналу в направлении Средиземного моря. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время администрация канала подпишет мировое соглашение с компанией-судовладельцем Ever Given.

6 июля стало известно, что суд Египта отменил постановление, согласно которому контейнеровозу запрещалось покидать Суэцкий канал. С момента аварии судно стояло в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала.

23 марта судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал. Снять его с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось только 29 марта, навигация возобновилась к вечеру того же дня. Происшествие принесло колоссальные убытки экономике Египта и других стран: по некоторым данным, из-за аварии компании по всей планете теряли не менее 400 миллионов долларов в час.

Позже власти Египта арестовали Ever Given и потребовали от его владельца компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Сумма включает расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также оплату экономических потерь, понесенных администрацией канала из-за его блокировки. 25 мая египетские следователи доказали вину капитана судна. Также стало известно о нарушениях компании-владельца Ever Given.