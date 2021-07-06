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Суд Египта разрешил судну Ever Given покинуть Суэцкий канал

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Судно Ever Given
Судно Ever Given
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Суд Египта отменил постановление, согласно которому контейнеровозу Ever Given запрещалось покидать Суэцкий канал. Таким образом судну разрешили спокойно уплыть, пишет Reuters.

4 июля об этом же сообщали источники агентства, знакомые с ходом дела. Предполагается, что мероприятие пройдет 7 июля. На нем будет присутствовать глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа и руководство компании.

23 марта судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал. Снять его с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось только 29 марта, навигация возобновилась к вечеру того же дня. Из-за происшествия мировая экономика вообще и египетская в частности терпели колоссальные убытки: по некоторым данным, из-за аварии компании по всей планете теряли не менее 400 миллионов долларов в час.

Позже власти Египта арестовали Ever Given и потребовали от его владельца компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Сумма включает расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также оплату экономических потерь, понесенных администрацией канала из-за его блокировки.

25 мая египетские следователи доказали вину капитана судна. Также стало известно о нарушениях компании-владельца Ever Given. Она отказалась предоставить данные о стоимости груза на борту, что требовалось для суда, и не оповестила администрацию канала о легковоспламеняющихся товарах.

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