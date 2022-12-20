Депутат Госдумы сообщил о поездке Путина в зону СВО

Депутат Гурулев сообщил о поездке президента Путина в зону СВО

Президент России Владимир Путин был в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил депутат Государственной Думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев в Telegram.

Важно, что глава государства не просто «заслушивал обстановку и о чем-то говорил», а со всеми командующими лично переговорил и каждого лично заслушал, подчеркнул депутат. «Личное общение дает полное представление о том, что сегодня происходит, как все будет в будущем», — добавил парламентарий.

Вместе с тем он рассказал, что российские военнослужащие работают на территории Белоруссии, совместно обучаются военному мастерству и повышают боевую готовность.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин «со временем» посетит Донбасс, однако конкретных планов у него пока нет. «Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет», — заключил Песков.