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19:12, 22 декабря 2022Россия

Путин рассказал о ежедневных встречах с российскими военными

Президент России Владимир Путин заявил, что каждый день встречается с военнослужащими

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал о ежедневных встречах с военнослужащими. Трансляция пресс-конференции главы государства ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что скорейшее завершение вооруженного конфликта на Украине является предпочтительным, отметив, что все, что связано со спецоперацией, является вынужденной мерой.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Варвара Кошечкина
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