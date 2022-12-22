Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:06, 22 декабря 2022Россия

Путин заявил о предпочтительности скорого завершения СВО

Президент России Путин: чем скорее закончится СВО, тем лучше

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Скорейшее завершение вооруженного конфликта на Украине является предпочтительным. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Госсовета по молодежной политике. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Наша цель — не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить эту войну, мы будем стремиться, чтобы это было закончено — и чем быстрее, тем лучше», — сообщил президент.

При этом глава государства отметил, что интенсификация боевых действий неоправдана, так как ведет к дополнительным потерям в рядах Вооруженных сил России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о возможности вывода войск с Украины до конца года не может быть и речи. Властям Украины нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал «пощелкать» американских «Патриотов» на Украине
Перечислены лучшие гаджеты 2022 года
Путин рассказал о ежедневных встречах с российскими военными
Известная актриса призналась в необычной для своей профессии фобии
Путин назвал странным отказ Киева от переговоров с Москвой
Опытная стюардесса назвала национальность самых худших пассажиров самолетов
Путин назвал системы Patriot устаревшими в сравнении с С-300
Путин заявил о предпочтительности скорого завершения СВО
Путин рассказал о фиаско России после распада СССР
Путин ответил на вопрос о скупости своих высказываний о СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.