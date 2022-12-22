Путин заявил о предпочтительности скорого завершения СВО

Президент России Путин: чем скорее закончится СВО, тем лучше

Скорейшее завершение вооруженного конфликта на Украине является предпочтительным. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Госсовета по молодежной политике. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Наша цель — не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить эту войну, мы будем стремиться, чтобы это было закончено — и чем быстрее, тем лучше», — сообщил президент.

При этом глава государства отметил, что интенсификация боевых действий неоправдана, так как ведет к дополнительным потерям в рядах Вооруженных сил России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о возможности вывода войск с Украины до конца года не может быть и речи. Властям Украины нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.