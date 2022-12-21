Путин заявил о проблемах при проведении частичной мобилизации

Президент Путин заявил, что частичная мобилизация в России выявила определенные проблемы

При проведении частичной мобилизации в России были выявленные определенные проблемы. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Он поручил оперативно решить возникшие вопросы, обратить на них внимание и выстраивать современную систему. В частности, Путин призвал модернизировать систему военкоматов в стране.

«Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями. Обновления требует система организации гражданской и территориальной обороны, взаимодействие с промышленностью», — сказал глава государства.

Помимо этого, Путин указал на важность улучшить систему накопления и хранения вооружения и военной техники, а также материальных ресурсов для развертывания частей.